Ученые нашли ответ на главный вопрос о поведении кошек

Международная группа исследователей разработала несколько моделей поведения домашних кошек и выяснила, какие признаки указывают на желание питомцев поиграть, а какие говорят об агрессии.

В исследовании, проведенном Ноэмой Гайдош-Кмецовой из Университета ветеринарной медицины и фармации в Словакии и учеными Университета Линкольна в Великобритании, было проанализировано 105 видео взаимодействий между 210 кошками.

Об этом пишет портал NV.

Исследовательская группа разработала этограмму — список конкретных моделей поведения, используемых при изучении животных. Они были объединены в шесть групп, согласно активности взаимодействия кошек.

Затем все поведенческие паттерны были поделены по кластерам. Получилось три варианта поведения домашних животных:

неактивное (полное отсутствие интереса друг к другу);

игра;

драка.

Оказалось, что если кошки бьют друг друга лапами, борются и даже кусаются — это, в большинстве случаев, просто игра.

«Не симпатизирующие друг другу животные чаще всего просто игнорируют оппонентов, предпочитая не пересекаться с ними. Если встреча неизбежна, кошки все равно не вступят в прямой физический контакт — в крайнем случае, просто стукнут лапой нелюбимого соседа», — говорят исследователи.

Эти выводы подтвердит любой владелец нескольких кошек. Но задачей ученых было узнать, существуют ли менее очевидные признаки начинающейся кошачьей драки.

У кошек богатая мимика, и если животное недовольно, это можно будет заметить по подрагивающим усам, прижатым ушкам, демонстрации зубов и, конечно, вздыбленной шерсти.

Что интересно, порой все эти признаки животные начинают демонстрировать во время с виду безобидной игры.

И это является нормой, считают исследователи. Если животные дерутся редко, а в промежутках между этим играют и спят вместе — хозяину бояться нечего.

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