Размером с монету: в Австралии нашли редких маленьких черепах

В Австралии исследователи нашли редких маленьких черепах, которые считаются исчезающим видом. В последний раз их видели четыре года назад.

Об этом пишет Abc.net.

Это черепахи реки Мэннинг, у которых на панцире есть характерный рисунок желтого цвета. Их так назвали, потому что они обитают только в среднем и верхнем течении водосбора реки Мэннинг, расположенного недалеко от города Тара.

Экологам удалось обнаружить четырех черепашат, которые были размером с монету в 20 центов. Рептилиям было всего несколько дней. Сначала исследователи нашли троих особей, а через неделю еще одного представителя вида.

Рэй Голлан отметил, что численность черепах в последние годы сократилась из-за хищников и разрушения их среды обитания, в частности из-за лесных пожаров, которые охватывают Австралию, а также высохших рек.

Эксперт отметил, что ранее у них был пробел в данных о месте гнездования черепах, но найденные детеныши помогут им получить эту важную информацию, и тем самым помочь им.

«Важно, что это также определяет наши будущие методы управления, чтобы наилучшим образом защитить их среду обитания и обеспечить выживание в будущем», — подчеркнул Рэй Голлан.

«Курсор» писал ранее, что палеоантропологи на севере Испании обнаружили останки доисторической черепахи, которая является одним из самых крупных когда-либо найденных видов.