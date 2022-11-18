В Испании обнаружили останки самой крупной доисторической черепахи

До этого момента в Европе исследователям не удавалось найти останки древних крупных черепах, длина которых составляла бы полтора и более метров.

«Курсор» писал ранее, что в американском штате Северная Каролина охотник за окаменелостями Джонатан Валентайн начал исследовать заливы и наткнулся на несколько зубов, которые принадлежали крупнейшей акуле — мегалодону.

Еще мы писали, что палеонтологи из Университета Флиндерса (Австралия) обнаружили в центральной части континента хорошо сохранившиеся кости древней птицы, которая считалась самой крупной на планете.

Напомним, что в Португалии мужчина посреди заднего двора собственного дома нашел останки, которые принадлежат огромному динозавру. Теперь их исследуют эксперты.