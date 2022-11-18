В Испании обнаружили останки самой крупной доисторической черепахи

Палеоантропологи на севере Испании обнаружили останки доисторической черепахи, которая является одним из самых крупных когда-либо найденных видов.
Об этом сообщает журнал Scientific Reports.
Ученые отметили, что длина этой черепахи достигала 3,7 метров, а вес составлял около 1000 кг. В Испании был обнаружен фрагмент ее панциря и другие ископаемые останки. Палеоантропологи предполагают, что черепаха относится к концу мелового периода (последний период мезозойской эры, который начался 145 млн лет назад и закончился 66 млн лет назад) и она была самой крупнейшей особью в своем роде на всей Земле.
До этого момента в Европе исследователям не удавалось найти останки древних крупных черепах, длина которых составляла бы полтора и более метров.
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