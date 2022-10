Рекорд по фотонам: NASA показало на фото яркую вспышку космического света, которую когда-либо видели

Вероятно, явление вызвано рождением черной дыры.

В «Твиттере» 15 октября опубликовано фото космического события.

Всплеск гамма-лучей, наиболее интенсивной формы электромагнитного излучения, впервые наблюдался телескопами на околоземной орбите 9 октября. Его остаточный свет продолжает изучаться учеными всего мира.

По оценкам ученых, эти извержения, длящиеся несколько минут, вызваны гибелью звезд-гигантов, более чем в 30 раз превышающих размер Солнца.

#Swift X-Ray telescope managed to capture the afterglow of GRB 221009A about an hour after it was first detected

The bright rings form as a result of X-rays scattered by otherwise unobservable dust layers within our galaxy

(Courtesy: #NASA/Swift/A. Beardmore (Univ. of Leicester)) pic.twitter.com/lOHy0XJG43

— Zach Mass (@zachmass1) October 14, 2022