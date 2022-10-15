Рекорд по фотонам: NASA показало на фото яркую вспышку космического света, которую когда-либо видели

Астрофизики впечатлены яркой вспышкой космического света, которую когда-либо видели за историю наблюдений. Она зафиксирована на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли.

Вероятно, явление вызвано рождением черной дыры.

В «Твиттере» 15 октября опубликовано фото космического события.

Всплеск гамма-лучей, наиболее интенсивной формы электромагнитного излучения, впервые наблюдался телескопами на околоземной орбите 9 октября. Его остаточный свет продолжает изучаться учеными всего мира.

По оценкам ученых, эти извержения, длящиеся несколько минут, вызваны гибелью звезд-гигантов, более чем в 30 раз превышающих размер Солнца.

#Swift X-Ray telescope managed to capture the afterglow of GRB 221009A about an hour after it was first detected

The bright rings form as a result of X-rays scattered by otherwise unobservable dust layers within our galaxy

(Courtesy: #NASA/Swift/A. Beardmore (Univ. of Leicester)) pic.twitter.com/lOHy0XJG43 — Zach Mass (@zachmass1) October 14, 2022



Звезда взрывается и становится сверхновой, а затем схлопывается сама по себе и образует черную дыру. Затем материя образует диск вокруг черной дыры, поглощается и высвобождается там в виде энергии, движущейся со скоростью 99,99% скорости света.

Вспышка выпустила фотоны, несущие 18 тераэлектронвольт энергии (18 с последующими 12 нулями). Подобные показатели являются рекордными. Это повлияло на длинноволновую связь в атмосфере Земли.

Брендан О’Коннор, который в пятницу провел новые наблюдения за явлением с помощью инфракрасных инструментов телескопа Южной обсерватории Джемини в Чили, высказался о снимках.

«Это бьет рекорды как по количеству фотонов, так и по энергии фотонов, которые достигают нас», – заявил он.

Такое яркое, такое близкое — действительно событие, происходящее раз в столетие. Гамма-вспышки вообще высвобождают за считанные секунды такое же количество энергии, какое произвело или будет производить наше Солнце за всю свою жизнь — и это событие является самой яркой гамма-вспышкой за всю историю.

Ранее «Курсор» сообщал, что астрофизики выяснили, сколько в Млечном пути пригодных для жизни планет. Согласно данным нового исследования, в нашей галактике может быть только 1% планет земного типа, пригодных для жизни.