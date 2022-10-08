Астрофизики выяснили, сколько в Млечном пути пригодных для жизни планет

Млечный путь не полностью изучен специалистами. Согласно данным нового исследования, в нашей галактике может быть только 1% планет земного типа, пригодных для жизни.

При этом 80 % потенциально обитаемых планет почти полностью покрыты сушей. Еще 19 % почти все покрыты водой. Их часто называют океаническими мирами.

Об этом 7 октября пишет Space.

Тилман Спон из Международного института космических наук в Швейцарии прокомментировал результаты наблюдений. Они показывают, что практически невозможно найти планету, которую можно назвать почти идеальной версией Земли. Вероятность развития этого варианта крайне низкая. Ученый отметил, что объектов, которые могут быть похожи на нашу планету, всего менее 1%. Точных данных нет, поэтому цифру можно назвать только предположением.

По мнению ученых, на Земле достигнут фактически некий идеальный баланс суши и океанов — 30% и 70%. На большинстве же каменных миров произошел сдвиг этих величин в сторону увеличения либо суши, либо океанов.

Моделирование планет, которые могут быть пригодны для жизни и являются либо водными, либо наземными мирами, продемонстрировало, насколько климатические условия аналогичны земным. Также ученые узнали об уровне отличий у земных форм от жизни на Земле. В дальнейшем специалисты намерены продолжить подобное моделирование, чтобы получить больше информации.

Международная группа ученых зафиксировала ранее две новые экзопланеты, являющиеся суперземлями. Это скалистые объекты, которые по массе больше Земли, но меньше Нептуна, который расположен в нашей Солнечной системе. Открытые планеты вращаются вокруг красного карлика. Его уровень температурных показателей составляет половину Солнца. Один из них находится в зоне жизни и представляет особый научный интерес, ведь там может быть атмосфера и даже жизнь.

Ранее «Курсор» сообщал, что астрономы выяснили, когда планеты покинут Солнечную систему.