Рецепт из средневековой книги может спасти человечество от множества болезней — ученые

Ученые намерены применять мазь, рецепт которой был обнаружен в книге IX века, для лечения биопленочных инфекций. Лекарственное средство способно уничтожить порядка пяти штаммов бактерий, в том числе устойчивых к антибиотикам.

Специалисты из Великобритании изучали книгу по медицине, написанную еще в Средние века и сохранившуюся до наших дней в единственном экземпляре. До недавнего времени она была интересна только людям, которые изучают историю. Однако лишь один рецепт превратил книгу в невероятно ценный объект для всего мира.

На одной из страниц был найден рецепт фирменной мази для лечения глаз. В ее состав входил лук и чеснок, вино, а также желчные соли. Протестировав мазь, ученые выявили эффективность средства в борьбе с бактериями, которые провоцируют десятки опасных инфекционных заболеваний.

Исследователи отметили, что причина такой результативности мази заключается не в отдельных ингредиентах, а в их сочетании. Так, к примеру, чеснок признан антибактериальным средством, но его одного не достаточно для борьбы с биопленками, при помощи которых болезнетворные бактерии осуществляют собственную защиту. Проблему, как оказалось, можно решить, смешав чеснок с другими вышеописанными компонентами.

К биопленкам относится налет на зубах. Помимо этого она может покрывать, к примеру, раны. И если бактерии, которые образовали подобную пленку, устойчивы к применяемым антибиотикам, то человеку грозит смертельная опасность. Потому часто у медиков не остается выбора, кроме как ампутировать пораженную конечность.

Ученые намерены использовать рецепт для изготовления современного эффективного антибактериального препарата. Они выразили надежду, что находка поможет предотвратить надвигающуюся на человечество катастрофу, вызванную увеличением количества бактерий, устойчивых к антибиотикам. Если выход не будет найден, то мир может вернуться на сотни лет назад, когда болезни, которые с легкостью лечатся современной медициной, станут вновь смертельно опасными.

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