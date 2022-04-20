Родители военных рф призывают своих сыновей активнее мародерить в Украине — аудиоперехват

Служба безопасности Украины обнародовала очередной перехваченный разговор оккупанта из рф * с родителями. Во время разговора они призывают своих сыновей мародерствовать в Украине и рассматривают войну, как попытку поправить свое материальное положение.

Отец называет сына «спонсором» и рекомендует сыну не обращать внимание на низкую зарплату, а нехватку денег компенсировать дорогими украинскими автомобилями: «разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие».

Оккупант говорит, что и сам об этом думал, но » командиры либо их берут себе и катаются, либо расстреливают из автоматов». Однако, отец дал совет сыну: «снимите генератор. Генератор на «мерс» и «ауди» стоит тысяч 10-20. Прикопай десяток генераторов — это 200 тысяч».

СБУ отмечает, что родителей так затмила жажда разбогатеть, что они и не думают, что «прикопать» могут его собственного сына.

Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.