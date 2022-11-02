Российские военные руководители обсуждали возможность тактического ядерного удара

Об этом со ссылкой на данные американской разведки сообщает The New York Times.

Разговорах российского военного руководства о возможности применения ядерного оружия в войне против Украины были распространены в правительстве США в середине октября, уверяет издание.

По данным NYT, официальные лица США не описывали сценарии применения ядерного оружия, которые рассматривало российское военное руководство. Однако директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что » отчаянное стремление путина одержать победу в Украине и неудачи в войне могут заставить россию использовать ядерное оружие».

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома, заявил, что Штаты четко дали понять, что комментарии россии относительно потенциального использования ядерного оружия воспринимают серьезно.

NYT также отмечает, что в случае, если путин отдаст приказ о применении тактического ядерного оружия, скрыть это ему будет сложнее, чем приказ об использовании стратегического оружия, например межконтинентальной баллистической ракеты, поскольку будут практические шаги, о применении которых российское командование будет предупреждено с целью уменьшения рисков для российского военного персонала в районе взрыва.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!