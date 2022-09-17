Российский писатель прилепин раскритиковал Галкина и Пугачеву в соцсетях: «хорошая Пугачева» закончилась

Стало известно, что юморист Максим Галкин пополнил в россии* список физлиц, выполняющих функции иноагентов. Примечательно, что прилепин* и сам находится под персональными санкциями ЕС, поэтому, возможно, и решил прокомментировать новость о Галкине и его жену — Аллу Пугачеву — без внимания не оставил.

Об этом сообщает «9 канал».

Писатель вспомнил старую шутку о том, что «брежнев* — мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой», и пришел к выводу, что «леонид ильич* с годами все больше, а Пугачева — все меньше».

«Брежнев на этом фоне просто образец гражданственности и достоинства», — уверен прилепин*.

Он считает, что время звезды советской эстрады давно прошло. По его словам, «хорошая Пугачева» закончилась в 1980-е, а дальше в ее творчестве начался «кабак». А вот в адрес Галкина писатель высказался еще жестче:

«Теперь балагану пришел логический финал: фиктивный муж, гомосексуалист и предатель собственного отца (советского генерала) шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина, когда-то любимая всей страной, корчит рожицы», — пишет Прилепин.



Ранее «Курсор» писал о том, что известный телеведущий пояснил, почему Примадонна российской эстрады Алла Пугачева до сих пор не озвучила свою позицию касаемо войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!