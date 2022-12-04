Российским солдатам выдают оружие оружие без патронов — перехват разговора

Перехват такого разговора обнародовало Главное управление разведки Минобороны.
«Их в лес привезли, автоматы выдали, а патронов нет… Недавно также расстреляли группу там», — рассказал он собеседнице, которая спросила, правда ли россияне несут значительные потери.
Кроме того, другой российский захватчик обсуждал с родными то, что в российскую армию забирают людей с серьезными физическими недостатками.
Войска рф несут колоссальные потери в Украине. Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 4 декабря ликвидировали около 91 тысячи 150 российских захватчиков, при этом только за предыдущие сутки – 550 человек.
«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!