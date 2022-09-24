Россиянка жалуется мужу-солдату, что в рф «почти переворот» — перехват разговора

Жители рф, которые ранее призывали убивать украинцев и вести войну жестче, после объявления мобилизации резко изменили свое мнение. Теперь они хотят отставки путина.

Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор российских оккупантов. На обнародованной записи женщина в разговоре с мужем-оккупантом рассказывает, что в россии* из-за объявления мобилизации «чуть ли не переворот». И заявляет о недовольстве действиями путина среди россиян.

Об этом свидетельствует разговор оккупантов, который перехватило ГУР МО.

Женщина говорит, что новые гарнизонны уже никого не отправляют в Украину. «Формируют — все отказываются мобилизировать… Пишут все на путина, чтоб отстранить от власти», — говорит она.

Ранее Курсор писал, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!