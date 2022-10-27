Россию поймали на очередной лжи об иранских дронах

Российская пропаганда продолжает врать своим согражданам и пытается ввести в заблуждение весь мир. К счастью, большинство стран мира больше не верят ни единому слову рф*.

Об этом в Фейсбуке сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Так, постпред рф при ООН василий небензя назвал сообщение об использовании рф иранских БПЛА фейком. При этом он заявил, что рф может пересмотреть отношения с секретариатом ООН в случае проведения расследования по БПЛА в Украине. При этом мировые страны уже подтвердили использование иранских дронов в Украине и даже ввели соответствующие санкции. Кроме того, по данным Центра, во время выступления на заседании ООН представитель МИД рф воронцов прибегнул к манипуляциям и заявил, что «коммерческие спутники США, вовлеченные в конфликт в Украине, могут стать законными целями для удара».

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!