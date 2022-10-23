Самые эгоистичные знаки Зодиака: они думают только о себе

Наверняка вы сталкивались с людьми, которых вообще не интересует чужое мнение, да и жизнь их близких в целом. Оказывается, что на это может влиять знак Зодиака, под которым был рожден человек.

Астрологи назвали три знака Зодиака, среди которых очень много эгоистов.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Овен занимает первое место в этом рейтинге. По мнению астрологов, Овнам не то, чтобы совсем неинтересны окружающие, просто они совсем о них не думают. На первом месте у них они сами, их желания и потребности. А в остальном… мир подождет. Нельзя винить Овнов в таком отношении. Просто они такие, и это совсем не говорит о том, что они плохие люди.

Телец

Мало того, что Тельцы — это настоящие эгоисты, так они еще и лишины любой эмпатии. Им абсолютно все равно на проблемы других. Интересно, что за такое мироощущение они нередко себя корят, но факт остается фактом. Они живут в кругу исключительно своих проблем, которые к тому же и сами себе создают. На все остальное им все равно. Они могут с вами поговорить, но не надейтесь, что этот разговор будет по душам.

Рак

Вы можете удивиться, что Раки — эгоисты, ведь это семейный знак Зодиака, нацеленный на создание крепкого союза. Тем не менее, все, чтобы Раки не делали, они делают ради собственной выгоды. И если бы она была материальной. А так нет… им очень нравится ощущение собственной крутизны. За каждый поступок они ждут невероятную похвалу и поклонение в ноги.