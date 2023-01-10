Самый богатый человек Азии завершил покупку израильского порта

Покупка порта Хайфы обошлась консорциуму во главе с индийской Adani Group в 4 миллиарда шекелей.

Консорциум во главе с индийской Adani Group, возглавляемой самым богатым человеком Азии Гаутамом Адани, завершил покупку порта Хайфы — самого загруженного порта Израиля.

Об этом сообщает портал Haaretz со ссылкой на информацию Министерства финансов.

Отмечается, что сумма сделки составила 4 миллиарда шекелей (1,15 миллиарда долларов).

В июле Израиль объявил, что продаст порт в Хайфе, крупный торговый центр на средиземноморском побережье, победившим в торгах компаниям Adani Ports и местной химической и логистической группе Gadot.

«Компания Адани управляет 13 морскими терминалами в Индии и контролирует 24 процента морской торговли этой страны. У него нет холдингов на Западе, поэтому его приход в Израиль является сигналом к увеличению морского сообщения между Азией и Европой и потребности основных азиатских игроков в хабе в Средиземноморье», — пишет издание.

Когда Адани выиграл тендер на приватизацию порта в июле, он написал в Твиттере, что был в восторге и что покупка имеет «огромное стратегическое и историческое значение для обеих стран».

Как сообщал Курсор, в сентябре 2023 года индийский магнат Гаутам Адани поднялся на второе место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, потеснив с этой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса.

Адани, с состоянием $147 млрд опережает Безоса всего на несколько десятков миллионов долларов.

Гаутам Адани по состоянию на начало 2022 года находился на 14-м месте в глобальном списке миллиардеров. С начала года его состояние увеличилось на $70 млрд благодаря росту цены акций его флагманской компании Adani Enterprises Ltd. Стоимость акций некоторых компаний его группы выросла более чем на 1000% с 2020 года.

Также Курсор писал о том, что Илон Маск впервые возглавил ежегодный список миллиардеров Forbes.