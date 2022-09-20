Безоса потеснили со второго места в глобальном рейтинге миллиардеров

Индийский магнат Гаутам Адани поднялся на второе место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, потеснив с этой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Адани, с состоянием $147 млрд опережает Безоса всего на несколько десятков миллионов долларов.

Гаутам Адани по состоянию на начало 2022 года находился на 14-м месте в глобальном списке миллиардеров. С начала года его состояние увеличилось на $70 млрд благодаря росту цены акций его флагманской компании Adani Enterprises Ltd. Стоимость акций некоторых компаний его группы выросла более чем на 1000% с 2020 года.

В феврале Адани стал самым богатым человеком в Азии, в апреле его состояние превысило $100 млрд.

Глобальный рейтинг миллиардеров по-прежнему возглавляет Илон Маск с состоянием в $264 млрд.

Как сообщал Курсор, 30 израильских миллиардеров попали в список Forbes 2022. Самым богатым израильтянином в списке Forbes 2022 года является Эяль Офер, председатель Ofer Global Holdings, который занимает 117-е место с состоянием в 15,4 миллиарда долларов. Его брат Идан Офер, контролирующий акционер Israel Corp. и Kenon Holdings, занимает 188-е место с состоянием в 10,5 млрд долларов.

Дмитрий и Игорь Бухманы, владеющие компанией Playrix, занимающейся онлайн-играми, занимают 275-е место в рейтинге с состоянием в 8,5 млрд долларов, а технический предприниматель Юрий Мильнер занимает 324-е место в рейтинге с состоянием в 7,3 млрд долларов.

Стеф Вертхаймер и его семья занимают 411-е место с состоянием в 6,2 миллиарда долларов, за ним следует Тедди Саги, занявший 471-е место с состоянием в 5,6 миллиарда долларов. Шари Арисон занимает 552-е место с состоянием в 5 миллиардов долларов.

Также Курсор писал о том, что Илон Маск впервые возглавил ежегодный список миллиардеров Forbes.