Шесть продуктов, которые могут вызвать головную боль

Головные боли могут быть вызваны различными причинами, но знаете ли вы, что иногда от любимой еды или питья может болеть голова?

Если у вас часто бывают головные боли, во многом это может зависеть от вашей генетической предрасположенности, сообщила диетолог Анджали Мукерджи.

Она поделилась в Instagram, что чем более вы генетически предрасположены, тем больше вероятность того, что определенные продукты будут провоцировать головные боли.

Иногда неконтролируемые факторы, такие как перемены погоды, резкие запахи, духи и яркий свет, могут вызвать головную боль. Но то, что вы едите, зависит от вас, поэтому ознакомьтесь со списком продуктов, вызывающих головную боль.

1. Красное вино

Согласно одной из теорий, виновником головной боли является гистамин, который представляет собой соединение, содержащееся в кожуре винограда. Его больше в красном вине, чем в белом, поскольку первое изготавливается из цельного винограда (включая кожицу), а не только из сока.

У некоторых может быть нехватка фермента, который помогает расщеплять гистамин в тонком кишечнике. Алкоголь также ингибирует фермент, поэтому комбинация может повысить уровень гистамина в крови. Это может расширить кровеносные сосуды и в конечном итоге вызвать головную боль.

2. Сыр

Он состоит из тирамина, который, как считается, вызывает сужение кровеносных сосудов, что приводит к головной боли. По данным Национального фонда головной боли, тирамин представляет собой вазоактивную аминокислоту, которая содержится в пищевых продуктах и ​​у некоторых людей вызывает головные боли.

3. Шоколад

Всего одна шоколадка может не вызвать у вас головной боли. Но употребление четырех-пяти кусочков или целой коробки шоколада может вызвать раскалывающуюся головную боль, так как он также содержит тирамин.

4. Молоко

Если у вас непереносимость лактозы, молоко часто вызывает головную боль.

5. Цитрусовые

Они содержат октопамин, вещество, вызывающее головную боль. У людей, которые не переносят кислые фрукты, также может болеть голова от сладкого лайма, апельсинов, лимонов и грейпфрутов.

6. Искусственные подсластители

Искусственные подсластители содержат аспартам, который снижает уровень дофамина и вызывает головные боли.

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