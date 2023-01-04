Шлифованный или нешлифованный: эксперты рассказали какой рис полезнее

Вы когда-нибудь задумывались, есть ли разница между шлифованным и нешлифованным рисом? В одном продукте хранится больше питательных веществ, а другой просто вкусный.

Какой рис лучше для здоровья и в чем особенность каждого вида?

Об этом пишет ТСН.ua.

В чем особенность нешлифованного риса. Зерна такого риса проходят минимальную обработку, а потому в них сохраняется питательная отрубная оболочка. Также такой продукт отличается светло-коричневым цветом, имеет более жесткую текстуру и приятный ореховый вкус. Часто его в народе еще называют «бурый рис». В такой крупе хранится максимум питательных веществ.

Однако приготовление нешлифованного риса значительно дольше может занимать от 25 до 40 минут. Продукт также не разваривается в горячей воде и не может храниться слишком долго.

Что такое шлифованный рис. Такое зерно полностью очищается от оболочки в процессе возделывания. Поэтому крупа отличается более мягким вкусом и белым цветом. Шлифованный рис наш организм легче усваивает.

Готовится такая крупа быстрее – вам понадобится всего 10-15 минут. Ее стоимость ниже, а срок хранения длиннее.

Какой рис лучше для здоровья. Наибольшее количество полезных веществ содержится именно в оболочке зерна. Поэтому нешлифованный рис, который ее еще не потерял, имеет в своем составе разнообразные витамины, минералы, макро- и микроэлементы. Среди диетологов и нутрициологов нешлифованный рис ценится больше, чем белый. Он ведь помогает насытить организм полезными веществами.

Так, по словам Алиши Вирани, владелицы «Wholesome Fuel», внешний слой зерна содержит много клетчатки. Поэтому ее в буром рисе всегда больше. Конечно, это не значит, что белый рис плохой. Просто к нему нужно добавить клетчатку в виде овощей или зелени (например, шпината), чтобы сделать более полезным.

Большинство ценных для здоровья элементов шлифованный рис теряет при обработке. Однако многим его вкус больше нравится.

Преимущества шлифованного и нешлифованного риса

Хотя и шлифованный, и нешлифованный рис считаются отличным источником углеводов, каждый из этих видов имеет свои особенности. Ключевыми преимуществами бурого риса можно назвать:

последние исследованияпоказали, что употребление в пищу нешлифованного риса помогает провести профилактику диабета, сердечных заболеваний и некоторых видов рака;

только одна чашка бурого риса обеспечивает около 11% суточной рекомендуемой нормы клетчатки (для сравнения в белом всего 2,1%), также в его составе больше белка, что помогает дольше чувствовать себя насыщенным, а также поддерживает стабильный уровень сахара в крови;

в нешлифованном рисе много витаминов и минералов, в том числе 19% от суточной нормы магния, 87% марганца, 21,3% селена, 32,5% витамина В3;

у него меньший гликемический индекс, то есть уровень глюкозы (сахара в крови) будет возрастать медленнее.

А какие преимущества имеет белый рис? Их тоже немало:

шлифованный рис более легкий для желудка, хотя в буром и содержится больше клетчатки это не всегда хорошо, например, клетчатка может стать проблемой, если вы боретесь с расстройствами желудка;

этот продукт идеально подходит перед тренировкой, ведь его состав включает простые углеводы, которые легко усваиваются и зарядят вас энергией;

в обогащенном белом рисе больше фолиевой кислоты, чем в буром, почти столько же селена, а также магний, кальций и витамин В3 (хоть и меньше, чем в нешлифованном).

Бурый и белый рис: вред

По словам заместителя директора по вопросам питания Института хорошего хозяйствования в США Стефани Сассос, хотя рис и является отличным продуктом, он имеет один важный недостаток, который опасен для здоровья. В его состав может входить мышьяк, который растение поглощает из воды и почвы при росте. Мышьяк — известный канцероген и может наносить непоправимый вред при постоянном потреблении.

Конечно, риск для здоровья есть только тогда, когда вы будете есть рис каждый день и в больших количествах. Также можно снизить содержание этого опасного вещества, если сначала промыть зерно, а затем отварить его в чистой воде.

Какой рис подходит для похудения. В нешлифованном рисе немного калорий – всего 111 ккал в вареном продукте. В вареном белом рисе, к примеру, 117 ккал. Однако в буром вдвое больше марганца и фосфора, в два с половиной раза больше железа и витаминов группы В (в частности, B6, B2 и B1). Поэтому, если вы выбираете диету для похудения, лучше потреблять нешлифованный рис.

А чтобы купить действительно качественный продукт, эксперты советуют выбирать тот, который был расфасован в стране-производителе.