Биологи рассказали, какие насекомые обладают самым быстрым зрением

Исследователи определили скорость зрения для разных животных.

Об этом сообщает Британское экологическое общество.

Всего учеными было проанализировано более сотни видов позвоночных и беспозвоночных. Выяснилось, что животные с наиболее быстрым темпом жизни способны замечать изменения быстрее. Самой высокой частотой обладает зрение мясных мух и стрекоз — около 300 Гц, то есть, они замечают изменения 300 раз в секунду. Это значительно быстрее, чем у человека (65 Гц при той же методологии исследования).

Стоит отметить, что это значение является условным и используется для сравнения, в действительности же человек способен замечать гораздо более быстрые изменения, и потому для геймеров выпускают мониторы с частотой 140 Гц и выше. У позвоночных самыми быстрыми глазами обладали пестрые мухоловки, которые могли видеть с частотой 146 Гц. Глаза лосося работали на частоте 96 Гц, а собаки — на 75 Гц. Самые медленные глаза принадлежали морской звезде с частотой 0,7 Гц.

«Наличие быстрого зрения помогает виду воспринимать быстрые изменения в окружающей среде. Это полезно, если вы быстро двигаетесь или вам нужно точно определить траекторию движения добычи», — поясняют авторы.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из Университета Майами выяснили, что термиты представляют опасность для нашей планеты.