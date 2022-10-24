СМИ Сирии обвинили Израиль в авиаударах по Дамаску

Через два дня после авиаударов, приписываемых Израилю, сирийские СМИ сообщают о взрывах в небе над столицей Дамаском.

По имеющимся данным, взрывы являются результатом очередной атаки Израиля на местные объекты. Сообщается, что удары были нанесены по объектам вблизи Дамаска и Аль-Димаса. Тажке пишут, что были активированы системы ПВО.

На данный момент информации о повреждениях или травмах не поступало.

В прошлую пятницу сирийские СМИ сообщили о воздушном ударе, позже приписываемом Израилю. В сообщениях также говорится, что вокруг Дамаска были слышны взрывы.

Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека и иранские СМИ сообщили, что авиаудар был направлен по иранским целям, включая военные склады и грузовики. В другом сообщении утверждалось, что одной из целей атаки также была сирийская зенитная батарея к югу от Дамаска.

Нанесенный в пятницу авиаудар был нанесен через месяц после того, как Сирия заявила, что пять солдат были убиты в результате израильской атаки на аэропорт Дамаска.

В начале сентября Сирия заявила, что Израиль нанес авиаудар по международному аэропорту Алеппо. На спутниковых кадрах, опубликованных через день после удара, видно, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту повреждена в трех разных местах.

Ранее Курсор писал, что СМИ заявили, что Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии. Военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.

Как сообщал Курсор, Израиль все чаще наносит удары по иранским целям в Сирии ради противостояния увеличивающемуся использованию Тегераном коммерческих рейсов для доставки военных грузов в страну.