Сколько нужно заниматься спортом, чтобы компенсировать день работы в офисе

Ученые отметили, что потребность в занятии спортом очень важна для умственного и эмоционального развития любого человека.

Физическая активность — важная составляющая любого образа жизни, поэтому ей стоит уделять внимание, особенно тем, кто много времени проводит в сидячем положении. Ученые с помощью исследования выяснили, сколько нужно заниматься спортом, чтобы компенсировать один офисный день.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Эксперты говорят, что достаточно 30-40 минут умеренной физической активности каждый день, чтобы сбалансировать 10 часов сидячей работы. Такие выводы были сделаны на основе метаанализа 9 предыдущих исследований, в которых приняли участие более 44 тысяч людей из 4 разных стран мира, носивших фитнес-трекеры.

Ученые отметили, что спортом необходимо заниматься каждый день, пусть даже с незначительными усилиями, потому что он важен для умственного и эмоционального развития. Более того, спорт помогает нормализовать давление и поддерживает правильный уровень холестерина.

Также занятия спортом могут улучшить настроение и повысить концентрацию, уверенность в себе, тем самым снизить депрессию и беспокойство.

«Курсор» писал ранее, что пользу приносит любой спорт, от пробежек до регулярных занятий в тренажерном зале. Однако ученые выделили отдельно те занятия спортом, которые считают самыми полезными для организма.