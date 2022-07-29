Сколько шагов в день нужно делать для снижения риска смерти

Ходьба полезна для здоровья. Медики говорят: большее количество шагов, который человек делает в день, связано с более низким риском смертности от всех причин, отмечают ученые.

Результаты исследования, опубликованные в Журнале Американской медицинской ассоциации, показывают, что важнее не интенсивность ходьбы, а именно количество ежедневных шагов.

Об этом пишет esoreiter.

Ученые провели репрезентативную выборку жителей США в возрасте 40 лет и старше. В исследовании приняли участие примерно 4800 американцев. В частности, они пользовались шагомерами в течение трех лет, а затем участники отслеживались на предмет смертности.

После корректировки демографических и поведенческих факторов риска, индекса массы тела и состояния здоровья участников исследования ученые рассчитали связь между риском умереть, а также количеством шагов и интенсивностью ходьбы.

Исследователи обнаружили, что 8000 шагов в день связаны со снижением риска смерти от всех причин на 51% по сравнению с 4000 шагами, которые считаются минимальным показателем. А 12000 шагов в день уменьшали этот риск уже 65%. При этом какой-либо связи между интенсивностью темпа ходьбы и снижением риска смерти ученые не выявили.

Исследование было наблюдательным и поэтому не может доказать причинно-следственную связь, отмечают специалисты. Однако его результаты подтверждают, насколько важен активный образ жизни.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.