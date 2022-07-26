Скончался известный израильский писатель Ури Орлев

Писатель Ури Орлев скончался сегодня утром во вторник в возрасте 91 года.
Орлев выделялся главным образом в жанре детской литературы, написав много книг, посвященных его детству во время Холокоста.
Его самая знаменитая книга — «Беги, мальчик, беги».
Орлев родился в Варшаве, столице Польши. Его мать была убита во время Холокоста, отец попал в плен к россиянам. Сам он прятался у родственницы в варшавском гетто, а затем был переведен в концлагерь Берген-Бельзен, где пробыл до тех пор, пока через два года его освободила британская армия.
После войны, в 1946 году с братом репатриировался в Израиль и поселился в кибуце в Нижней Галилее.
В 1962 году переехал в Иерусалим, где он жил до настоящего времени с женой и тремя детьми.
Ури Орлев дебютировал в 1956 году с романом «Свинцовые солдаты». В 1976 году начал писать детские книги, сценарии для радио- и телепостановок, занимался переводами иностранной литературы на иврит.
Он автор более тридцати книг, переведенных на 38 языков мира.
Его похороны состоятся в кибуце Маале-ха-Хамиша в четверг в 17:30.
Ранее мы писали, что на 77-м году жизни умер израильский журналист Михаил Гильбоа, котрого многие называли «Голосом Израиля».