Скончался известный израильский писатель Ури Орлев

Во время Второй мировой войны Орлев со всей семьей был депортирован в Варшавское гетто, где находился с 1940 по 1943 год. В 1946 году с братом репатриировался в Израиль и поселился в кибуце в Нижней Галилее.

Писатель Ури Орлев скончался сегодня утром во вторник в возрасте 91 года.

הסופר והמתרגם אורי אורלב הלך הלילה לעולמו בגיל 91. מספריו הידועים — "רוץ ילד רוץ" ו-"האי ברחוב הציפורים". הלווייתו תתקיים בקיבוץ מעלה החמישה, ביום חמישי בשעה 17:30

(צילום: יונתן זינדל, פלאש90)@TaliaBanonTsur pic.twitter.com/0kjpil4K03 — גלצ (@GLZRadio) July 26, 2022

Орлев выделялся главным образом в жанре детской литературы, написав много книг, посвященных его детству во время Холокоста.

Его самая знаменитая книга — «Беги, мальчик, беги».

Орлев родился в Варшаве, столице Польши. Его мать была убита во время Холокоста, отец попал в плен к россиянам. Сам он прятался у родственницы в варшавском гетто, а затем был переведен в концлагерь Берген-Бельзен, где пробыл до тех пор, пока через два года его освободила британская армия.

После войны, в 1946 году с братом репатриировался в Израиль и поселился в кибуце в Нижней Галилее.

В 1962 году переехал в Иерусалим, где он жил до настоящего времени с женой и тремя детьми.

Ури Орлев дебютировал в 1956 году с романом «Свинцовые солдаты». В 1976 году начал писать детские книги, сценарии для радио- и телепостановок, занимался переводами иностранной литературы на иврит.

Он автор более тридцати книг, переведенных на 38 языков мира.

Его похороны состоятся в кибуце Маале-ха-Хамиша в четверг в 17:30.

Ранее мы писали, что на 77-м году жизни умер израильский журналист Михаил Гильбоа, котрого многие называли «Голосом Израиля».