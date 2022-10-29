Собаки могут распознавать ошибки человека — ученые

Эксперты выяснили, что собаки могут увидеть неправильные действия хозяина и даже реагировать на них.

Хозяева питомцев еще многое не знают о своих любимцах. Например, иногда, когда собака косит взгляд на хозяина, может показаться, что он смотрит на него осуждено. Правда, до сих пор это считалось просто смешной иллюзией, но теперь ученые из Университета Киото в Японии доказали, что собаки женского пола на это способны.

Они действительно тайно нас осуждают, когда мы совершаем ошибки, говорят эксперты.

Ученые проверили эксперимент, в ходе которого собакам показывали двух людей, перед ними стояла задача открыть специальную емкость — один человек мог это сделать легко, а второй с этой задачей справиться не мог. Пока эти люди пытались справиться с контейнером, животные внимательно за ними наблюдали. После эксперимента собаки могли подойти к людям и, например, попросить что-то вкусненькое. Как оказалось, собаки в итоге куда охотнее шли к человеку, который справился с поставленной перед ним задачей. Особенно это касалось самок.

В итоге ученые сделали вывод, что собаки, особенно самки, могут идентифицировать человеческую компетентность, а это способно повлиять на их поведение, особенно когда речь идет о еде.