Солдат рф рассказал, что войска не могут продвинуться и потому он хочет «убивать всех подряд» — перехват

Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор оккупантов на котором военный рф* рассказал другу об уходе из Николаевского направления и вероятной передислокации в беларусь.

Перехваченный разговор обнародовало Главное управление разведки Минобороны в Фейсбуке.

«Сегодня меня в этом мире больше не будет… Возможно, но не точно… Потому что сегодня наше направление Николаевское собирается и уходит… в россию. Отдаем все позиции, все…», – рассказал захватчик.

Военный находится в абсолютном отчаянии. По его словам, украинские защитники разбивают врага по всем направлениям, а россияне с этим ничего сделать не могут. «Говорят, заходить будем через беларусь», – говорит он.

Захватчик также рассказывает о намерении продлить контракт на 5 лет, чтобы уничтожать украинцев, поскольку из-за сопротивления сил обороны, рф не может завоевать земли, за которыми пришли, в то же время многих людей потеряли.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!