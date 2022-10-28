Спасаем природу: названы три шага, которые может сделать каждый

Природу уже нельзя считать «нетронутой» — теперь ее состояние определяется деятельностью человека.

К сожалению, люди воспринимают природу как данность и редко задумываются над тем, что ее нужно беречь и сохранять. Но сделать это может каждый, с помощью простых шагов.

Об этом сообщает издание Dip.

Все знают о том, что транспорт оказывает на окружающую среду негативное влияние, в частности из-за выброса углекислого и угарного газа. Но есть и множество других факторов. Эксперты советуют выбирать менее вредный транспорт, например, для путешествий на расстояние до 500 км лучше отдать предпочтение поезду или автобусу.

Если вы решили ехать на автомобиле, соблюдайте правила экоуправления: берите с собой друзей, выключайте двигатель на остановках, меньше газируйте и тормозите, не гоняйте кондиционер без необходимости.

Идеальный вариант – пешая прогулка или велосипед. Если это не подходит, отдавайте предпочтение общественному транспорту.

Следующий шаг — бронируйте экологически ответственные отели. Они отличаются от обычных тем, что их владельцам не безразлично, как они влияют на природу, поэтому при их строительстве учитываются важные детали.

Также избегайте одноразовых вещей. Постарайтесь покупать меньше пластика, лучше носите с собой воду в многоразовой бутылке. Для кофе используйте термокружку или термос, а для еды — ланчбоксы. Откажитесь от трубочек для коктейлей.

«Курсор» писал ранее, как обезопасить себя в отеле во время путешествий.