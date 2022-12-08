Специалисты назвали два напитка, от которых пьянеют быстрее всего

Портвейн и херес не только быстро приводят к опьянению, но и вызывают самое сильное похмелье.

Британский ученый из Брайтонского университета Хал Сосабовски решил выяснить, какие спиртные напитки быстрее всего вызывают опьянение.

Об этом пишет Daily Mail.

Прежде всего, по его словам, на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола — его доля обычно составляет 5-40%. Он установил, что за самый короткий промежуток времени человек пьянеет от хереса и портвейна. В этих напитках высокое содержание алкоголя (около 20%) и при этом они отличаются быстрой всасываемостью.

Что касается другого крепкого алкоголя, например, виски, то их употребление также приводит к сильному опьянению, однако они медленно всасываются кровеносной системой. А потому челове больше остается «в тонусе».

Ученый также рекомендует не запивать водку и другой крепкий алкоголь водой, поскольку это понижает процент этанола вдвое — до 20°, что приводит к более стремительному опьянению.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.