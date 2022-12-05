Специалисты назвали популярные напитки, которые сильно портят зубы

На здоровье зубов больше всего влияют пища и напитки, которые мы потребляем. Они могут спровоцировать возникновение многих проблем и напрямую определяют цвет нашей улыбки.

Стоматологи часто предостерегают от употребления сладких газированных напитков или пищи, ведь сахар оказывает разрушительное воздействие на зубы. Однако навредить могут и эти самые популярные и неожиданные напитки.

Об этом пишет Express.

Первым вредителем в списке традиционно стоит сахар, о действие которого мы обязаны рассказать. Он стирает защитную эмаль, что приводит к кариесу. Бездумное потребление вредных напитков и пищи может привести к изменению цвета зубов, гингивиту и заболеваниям пародонта.

Кофе

Кофе сделает вашу улыбку точно неповторимой, особенно если вы любите употреблять много этого напитка. Роковые изменения в сторону желто-коричневого спектра можно достичь благодаря соединению хлорогеновой кислоты в кофейном зерне, которое влияет на зубную эмаль и повышает чувствительность зубов. Не придаст пользы и сахар, который вы добавляете в напиток, чтобы скрыть горчинку. Сладкое приложение позволяет лишь ускорить образование кариеса.

Как защитить зубы: попробуйте пить кофе через соломинку. Это максимально защитит зубы от прямого контакта с напитком.

Молоко

О чудодейственном кальции мы слышали с детства, так что молоко действительно может укрепить ваши зубы, но есть одно «но». Если остатки напитка длительное время остаются в полости рта, в частности на зубах, это может иметь очень отрицательный эффект. Помним, что лактоза – это форма сахара, поэтому она станет проводником кариеса в вашем организме.

Как защитить зубы: Избегайте употребления молока перед сном или воспользуйтесь ополаскивателем, почистите зубы или прополощите рот водой. Также можно воспользоваться альтернативой и пить вечером безлактозное молоко.

Ранее Курсор писал, что названа добавка к кофе, которая улучшает работу мозга и снижает стресс.