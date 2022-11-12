Специалисты назвали самые полезные напитки при похудении

15:26, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Во время похудения важно пить как можно больше чистой воды, в рацион добавлять чай, при этом полностью исключить газировку и алкогольные напитки.

Диетологи из США подчеркивают важность питьевого режима для здоровья, их советы особенно актуальны для тех, кто пытается сбросить вес.

Об этом пишет сайт Eat This, Not That!

По словам экспертов, в процессе похудения люди часто сосредоточены исключительно на планировании приемов пищи и разработке идеального режима тренировок. И недооценивают роль употребления разных напитков.

Так, специалисты рекомендуют пить побольше воды и чая, и отказаться от алкоголя. Диетолог Бренда Перальта назвала обыкновенную чистую воду основным напитком для людей, стремящихся сбросить лишний вес.

Выпивая много воды, вы обеспечиваете бесперебойную работу всех систем организма. У вас будет лучше работать кишечник и дольше сохраняться чувство сытости, отметила она.

Такого же мнения придерживается и ее коллега Клаудия Хлип. Она напомнила, что достаточное количество жидкости в организме помогает регулировать аппетит и предотвращать приступы голода. Другим важным напитком для похудения Перальта считает чай.

Эксперты подчеркивает, что не имеет значения, какой именно чай пить, поскольку все они обладают антиоксидантными свойствами и придают воде аромат без каких-либо калорий.

А одним из главных врагов диеты являются спиртные и сладкие газированные напитки. Они обычно очень калорийны и могут содержать много сахара, от которого худеющим стоит воздержаться в первую очередь, подчеркнула диетолог Джейн Ковин. Она рекомендует выпивать не более бокала вина в день и напоминает, что отказ от спиртного значительно снижает риск заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы и даже некоторых форм рака.

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