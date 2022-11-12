Специалисты назвали самые полезные напитки при похудении

Об этом пишет сайт Eat This, Not That!
По словам экспертов, в процессе похудения люди часто сосредоточены исключительно на планировании приемов пищи и разработке идеального режима тренировок. И недооценивают роль употребления разных напитков.
Так, специалисты рекомендуют пить побольше воды и чая, и отказаться от алкоголя. Диетолог Бренда Перальта назвала обыкновенную чистую воду основным напитком для людей, стремящихся сбросить лишний вес.
Такого же мнения придерживается и ее коллега Клаудия Хлип. Она напомнила, что достаточное количество жидкости в организме помогает регулировать аппетит и предотвращать приступы голода. Другим важным напитком для похудения Перальта считает чай.
А одним из главных врагов диеты являются спиртные и сладкие газированные напитки. Они обычно очень калорийны и могут содержать много сахара, от которого худеющим стоит воздержаться в первую очередь, подчеркнула диетолог Джейн Ковин. Она рекомендует выпивать не более бокала вина в день и напоминает, что отказ от спиртного значительно снижает риск заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы и даже некоторых форм рака.
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