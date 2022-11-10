Художница, которой более 100 лет, поделилась секретом долголетия

Удивительно, но это не спорт и правильное питание, а определенный алкоголь.

Известная американская художница Мэри Флип отпраздновала свой 101-ый день рождения и поделилась своим «секретом жизни».

Об этом сообщает Arizona Family.

Женщина за свою длинную жизнь родила и воспитала шестерых детей. Во время вечеринки одна из ее дочерей спросила у мамы, что помогло ей дожить до такого преклонного возраста.

«О, мой секрет. Хм, я не знаю. Текила», ‒ ответила Флип.

По словам художницы, она полюбила этот алкогольный напиток, когда была подростком и жила в Мексике. Ее жизнь не была исключительно счастливой, потому что в 15 лет Мэри потеряла мать и сестру, оставшись одна.

В Мексике она познакомилась с мужчиной, который со временем стал ее мужем. Сперва они съехались и начали жить «тихой жизнью владельцев ранчо», но по итогу Флип вернулась в Чикаго, где уделила свою жизнь искусству.

В этом американском городе у супругов родился первый ребенок, а также Мэри снискала популярность как художница. Ее талант признала Чикагская школа искусств. По признанию 101-летней, во время воспитания сразу шестерых детей ей помогли искусство и текила.

«Я очень люблю рисовать. И я осознала, что вещи меняются, даже когда ми их рисуем. Таким образом, я смогла разработать и сделать их реальными. На это ушло время, но мне больше нечего было делать, кроме как растить уйму детей», ‒ поделилась она.

На своем веку Флип застала Великую депрессию в США, две мировые войны и пандемию коронавируса. Ее жизнь была сопряжена со многими тяготами, но она все равно сохранила чувство юмора и не забывала об искрометных шутках даже в своей 101-й день рождения.

Также «Курсор» сообщал, что родители мальчиков стареют быстрее.