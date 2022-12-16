Список продуктов и блюд, которые нельзя есть на завтрак

На самом деле многие традиционные завтраки не совсем полезны и даже вредны, говорят медики.

Самые полезные варианты завтрака включают в себя сочетание белков, клетчатки и полезных жиров, чтобы вы чувствовали себя сытыми до обеда, а также умеренное количество нерафинированных углеводов для быстрого обеспечения энергией.

Об этом пишет healthline.

Многие привычные продукты для завтрака не соответствуют этим критериям. Вот шесть продуктов, которые не стоит есть на завтрак.

Сладкие хлопья богаты сахаром и имеют низкое содержание белка, а это значит, что они быстро повысят уровень сахара в крови. Это может привести к раздражительности и быстрому ощущению голода. Даже несладкие хлопья, такие как кукуруза или отрубные, как правило, имеют низкое содержание белка – всего 2 грамма белка на чашку (25 граммов).

Блинчики и вафли не питательны. Эти блюда часто готовят из очищенной белой муки и заправляют маслом и сиропом, который по сути является чистым сахаром. Это означает, что блины и вафли содержат много калорий, жира и сахара, но не содержат белка и клетчатки. Они могут быстро насытить организм, но так же скоро вы почувствуете голод.

Тосты с маслом – это простой и легкий завтрак. Но этот опять-таки не содержит белка. Большинство калорий в тостах с маслом поступает из углеводов в хлебе и жира из масла. Однако, хлеб с маслом может быть уместным вариантом завтрака, если вы выберете цельнозерновой хлеб и добавите богатые белками начинки, такие как яйца или измельченную куриную грудку. Чтобы дополнительно повысить содержание питательных веществ, положите на тарелку нарезанные овощи, например помидоры, огурцы или листовую зелень.

Пончики, булочки, пирожные для тостеров – это несколько примеров выпечки, которую часто выбирают для завтрака. Однако это не самый лучший выбор. Такая пища богата сахаром, жиром и калориями, а также имеет низкое содержание белка и клетчатки. Это означает, что вы можете проголодаться задолго до обеда.

Йогурт – хороший источник белка и пробиотиков. Пробиотики – это живые бактерии, которые могут улучшить пищеварение. Однако многие типы йогурта содержат добавленный сахар, что делает его менее полезным. Более того, во многих популярных сортах почти или полностью изъято содержание жира, поэтому они менее сытны, чем полножирные альтернативы.

Сладкие кофейные напитки также неудачный выбор по утрам. Капучино, мокко, латте содержат много сахара. Некоторые напитки имеют целых 70 граммов сахара, что равняется 280 калориям или больше на порцию. Употребление одного из этих напитков во время завтрака может быстро повысить уровень сахара в крови. Это приведет к тому, что ваше тело будет выделять инсулин, что может привести к ощущению голода и раздражительности.

Кроме того, если вы пьете кофейный напиток вместе с выпечкой, то ваш завтрак содержит избыточное количество калорий и сахара. Это может привести к нежелательному увеличению веса.