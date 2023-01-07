Срочно в рацион: врач перечислила самые полезные виды сыра

Сыр — один из вкуснейших и питательных продуктов в нашем рационе, он обогащает организм различными витаминами, микроэлементами и полезными веществами. Врач Мария Вороненко назвала 5 самых полезных видов сыра, которые периодически нужно добавлять в свое меню.

Об этом она сообщила на своем Telegram-канале.

Специалист отметила, что нужно употреблять рикотту, потому что в составе этого сыра содержится большое количество белков, витаминов А и В, а также цинка. Он содержит очень малый процент жира по сравнению с другими сортами.

А еще стоит обратить внимание на сыр Пекорино Романо. Его производят из овечьего молока, и он обладает твердой текстурой и насыщенным пикантным вкусом.

Не менее полезным является и зернистый сыр. Он представляет собой творожное зерно, смешанное со свежими, немного подсоленными сливками. Этот особенно полезен для тех, кто пытается избавиться от лишнего веса.

Также вкусным и питательным является сыр Фета. Его делают из овечьего и козьего молока, он имеет консистенцию плотного сыра, вкус сыра солоноватый, с нежной молочной кислинкой.

Еще один вид сыра – панела. Это мексиканский мягкий белый сыр из пастеризованного коровьего молока – один из самых полезных.

«Курсор» писал ранее, что сыр может поддерживать нормальный уровень сахара в крови, так как молочный продукт снижает резистентность к инсулину. Употребление данного продукта является профилактикой возникновения диабета второго типа.