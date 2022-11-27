Ученые выяснили, что сыр помогает снижать риск диабета

Сыр может поддерживать нормальный уровень сахара в крови, так как молочный продукт снижает резистентность к инсулину. Употребление данного продукта является профилактикой возникновения диабета второго типа.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Исследователи из Альбертского университета (Канада) провели эксперименты на мышах, которых разделили на три группы, каждую из которых кормили салом. При этом грызунам из двух групп также давали сыр разной жирности.

В итоге мыши, употреблявшие данный продукт любого вида, продемонстрировали снижение резистентности к инсулину.

По словам ученых, это говорит о том, что полезный эффект сыра, скорее всего, связан не с количеством жира, а с каким-то другим важным компонентом – белком или кальцием.

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