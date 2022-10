Стало известно, какие TV сервисы будут работать в Йом-Кипур в Израиле

Каждый год всплывают эти вопросы: работает ли Netflix в Йом-Кипур? А Apple TV? Amazon Prime Video? А местные компании в Израиле — Hot, Yes, Cellcom, Partner?

Согласно правилам СМИ от 1987 года, «в Йом-Кипур самостоятельные передачи не будут транслироваться, а несамостоятельные передачи не будут переведены на иврит». Это означает, что местные каналы не вещают, а на зарубежных каналах, которые переведены на иврит в дни их фиксации (National Geographic, Discovery и т. д.), перевод снимается на время Йом-Киппур. На остальных зарубежных каналах передачи продолжаются в обычном режиме.

Согласно правилам регулирования Совета кабельного и спутникового телевидения, это ограничение также распространяется на услуги видео по запросу Yes и Hot, поэтому при поиске определенного фильма или шоу возможность заказа контента будет заблокирована.

В отличие от Hot и Yes, нормативные правила не распространяются на Cellcom и Partner, потому что они вещают через Интернет, и это, конечно, также относится к иностранным компаниям, таким как Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, а также как YouTube и другие видеосайты этого типа.

Эти сервисы могут действовать по своему усмотрению и не обязаны блокировать вещание в Израиле, но в случае с Cellcom TV и Partner TV они предпочитают останавливать сервис на весь Йом-Кипур. С другой стороны, Keshet Plus, новый потоковый сервис Keshet, работает в обычном режиме даже в Йом-Кипур.

Работает ли Yes VOD в Йом-Кипур? Sting TV?

Услуги спутниковой компании заблокированы во время поста в соответствии с правилами регулирования, но вы можете сделать предзаказ контента на VOD и смотреть его во время Йом-Кипур. Кроме того, в прошлом году можно было получить доступ к видеоконтенту с помощью поиска по названию.

Эти правила не распространяются на Yes Plus Sting TV, поскольку они передаются через Интернет, а не по кабелю или спутнику. На Yes Plus, то есть через стримеров, сервис работал еще в прошлом году. В Sting TV, как и в обычном сервисе, видео заблокировано, но вы можете заказать заранее или добраться до различного контента через поиск. Кроме того, доступны сервисы прослушки, которые позволяют смотреть весь контент прошедшей недели на всех каналах.

Работает ли Hot VOD в Йом-Кипур? Есть ли NextTV?

Как и каждый год, Hot и NextTV не работают в Йом-Кипур. Контент, который был заказан до того, как они были закрыты, и был загружен в конвертер, тем не менее, по-прежнему доступен для просмотра, а сервис Nextcast по-прежнему позволяет вам смотреть контент, который транслировался по телевидению в течение прошлой недели. Однако поисковая строка результатов не дает.

Работает ли CellcomTV в Йом-Кипур?

Несмотря на то, что по закону Cellcom не обязана делать это, она объединяется с местными компаниями и блокирует услуги VOD во время Йом-Киппур. Тем не менее, опция поиска, записи остаются активными и доступными.

Работает ли PartnerTV в Йом-Кипур?

Как и в прошлом году, раздел «Детский мир» на VOD и фильмы, доступные для покупки, останутся без изменений и будут доступны во время Йом-Кипур на PartnerTV. Служба записи, служба продолжения просмотра также останутся доступными. Однако поисковая строка работать не будет.

Работает ли Netflix в Йом-Кипур? Работает ли Disney Plus в Йом-Кипур?

Свободные от местного регулирования, иностранные службы продолжают работать в обычном режиме, как и во все предыдущие Йом-Кипур. Сюда входят Netflix , Disney Plus , Amazon Prime Video, Apple TV Plus, а также потоковые сервисы, такие как YouTube, Vimeo, Dailymotion и так далее.

Ранее Курсор писал о подготовке к Йом-Кипуру: какие меры примет ЦАХАЛ. Общественный транспорт остановится, радиоволны затихнут, а дороги в основном опустеют в связи с Йом-Кипур.