Подготовка к Йом-Кипуру: какие меры примет ЦАХАЛ

Общественный транспорт остановится, радиоволны затихнут, а дороги в основном опустеют в связи с праздниками.

Израиль готовится закрыться во вторник вечером на Йом-Кипур, еврейский День искупления и самый священный день еврейского календаря. Так, силы безопасности остаются в состоянии повышенной готовности на фоне рекордного количества террористических угроз в преддверии праздника.

ЦАХАЛ также закроет Иудею, Самарию и Газу, что является стандартной практикой во время еврейских и израильских праздников.

По сообщениям СМИ на иврите, сотрудники службы безопасности получили более 80 предупреждений или разведывательных данных о возможных террористических атаках, в то время как израильтяне-евреи готовятся соблюдать постный день. Это число больше, чем в прошлом году.

Согласно новостям 13 канала в понедельник, 26 военных батальонов получат подкрепление в Йом-Кипур, а тысячи израильских солдат останутся в Иудее, Самарии и вдоль барьера безопасности.

Количество батальонов в Иудее и Самарии увеличилось с 13-14 до 26 примерно с марта, когда военные начали операцию «Волнорез» в ответ на волну террористических атак, в результате которых в период с марта по май погибли 19 израильтян.

Начиная со вторника днем, все рейсы в аэропорт Бен-Гурион и в воздушное пространство Израиля будут закрыты для рейсов, проходящих через него, поскольку израильтяне-евреи отмечают Йом-Кипур. Полеты возобновятся в среду вечером. Пограничные переходы также будут закрыты и вновь откроются поздно вечером в среду.

По мере приближения заката во вторник все местные радио- и телепередачи постепенно замолкают.

Общественный транспорт также остановится, а автобусы и поезда остановят свои маршруты до окончания постного дня. Внутригородские автобусы и междугородний транспорт постепенно возобновят работу в среду вечером.

Ранее Курсор писал, что четыре астероида пролетят мимо Земли в Йом-Кипур.