Стало известно, какую воду врачи не рекомендуют пить по утрам

Большинство диетологов рекомендуют начинать с двух стаканов воды, и только лишь потом приступать к завтраку. Однако, эксперты заявили, что не всю воду можно пить.

Стакан воды, выпитый натощак, способствует запуску организма, а также очищению от накопившейся за ночь слизи. Заранее запустив пищеварительную систему, можно рассчитывать на максимальную пользу от завтрака. Чтобы этого добиться, стакан воды рекомендуется выпить за 40-45 минут до приема пищи. При этом важно, чтобы вода была свежая, а не ждала вас всю ночь на тумбочке.

Об этом пишет podrobnosti.

Специалисты предупреждают, что вода, которая простояла ночь в стакане абсолютно не принесет никакой пользы вашему организму, более того, может и навредить.

В такой влаге образуется углекислота из-за растворения некоторого количества углекислого газа. Это может повлиять на изменение водородного показателя и вкуса воды, у нее может появиться затхлый оттенок.

Еще одна причина, почему не нужно пить утром воду, оставленную в стакане, — это попадание в нее частиц пыли и того микромусора из воздуха, который невозможно разглядеть глазами.

Также эксперты рассказали, что в течение ночи может произойти изменение в химическом составе воды. В ней становится больше угольной кислоты. Ученые советуют пить утром свежую воду.

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