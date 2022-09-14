Стало известно, сколько миллионеров проживают в Тель-Авиве

Согласно данным, среди городов Ближнего Востока, Тель-Авив находится на втором месте по числу проживающих в нем миллионеров.

Международная консалтинговая компания Henley & Partners представила рейтинг городов, в которых проживает самое большое количество миллионеров. Среди городов Ближнего востока, Тель-Авив оказался на втором месте.

Об этом сообщает издание «Детали».

В деловой столице Израиля насчитывается 42 400 миллионеров, в пересчете на 435-тысячное население, это практически каждый десятый житель Тель-Авива. Из них 2260 человек владеют состоянием в более 10 миллионов долларов, а 118 человек располагают более 100 миллионами долларов. Также в Тель-Авиве живут 12 долларовых миллиардеров.

В рейтинге самых «богатых» городов Ближнего Востока на первом месте оказался Дубай, на втором — Тель-Авив, а тройку лидеров замкнул Абу-Даби. Далее идет Доха и Эр-Рияд.

А если брать рейтинг городов мира по числу проживающих там миллионеров, то лидером является Нью-Йорк. Там насчитывается 345 600 миллионеров, на втором месте — Токио (304 900 человек), а на третьем — Сан-Франциско (276 400 человек).

В компании определяли миллионера как человека, у которого есть инвестиционные активы на сумму миллион долларов и больше.

«Курсор» писал ранее, что по данным ECA, Тель-Авив поднялся на пятое место среди самых дорогих городов мира, а Иерусалим поднялся на 15-е место. Лидерство в рейтинге уже несколько лет удерживает Гонконг.