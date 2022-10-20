Старый еврейский квартал в Измире превратят в музей и снова откроют для туристов

Часть базара Кемералты в турецкой провинции Измир будет переделана в музей, посвященный еврейской истории этого района. Исторический квартал также снова начнет работу для туристов.

В еврейской части Кемералтинского базара когда-то было девять синагог и проживало 30 тысяч еврейских жителей.

Об этом 20 октября сообщает Hurriyet Daily News.

Сегодня местные евреи давно мигрировали в другие места. Квартал же представляет собой интересную локацию для путешественников.

«Район внутри исторического базара Кемералты будет в центре внимания религиозного и культурного туризма города», — сказал Несим Бенкойя из проекта «Измирское еврейское наследие».

Преобразование исторической общины в музей финансировалось на местном уровне и за счет пожертвований ЕС. Экономический блок поможет с инвестициями.

«Все это место является молитвенным домом. Мы хотим защитить, восстановить, а затем открыть регион для туризма как открытый музей», — сказал Бенкойя.

Сегодня внуки тех, кто мигрировал из Измира, приезжают в этот регион. Большинство хочет найти дома, в которых выросли их бабушки и дедушки, или могилы, в которых они покоятся. Это одна из причин поездки граждан Израиля в эту местность.

Организаторы надеются на поток большого количества туристов. Сроки запуска инициативы на данный момент не объявлены.

Ранее «Курсор» сообщал, что власти Гренландии намерены контролировать поток туристов, которые приезжают полюбоваться айсбергами и природными красотами. Местные чиновники объясняют, что число путешественников из разных стран мира следует контролировать. В сутки на остров приезжало три корабля, а это около 6 тысяч человек, что существенно создавало нагрузку для инфраструктуры острова.