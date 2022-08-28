Гренландия хочет ограничить наплыв туристов: в чем причина

В туристическом департаменте Гренландии хотят ограничить приток туристов, хотя бы до одного корабля в день, чтобы не подвергать людей риску.

Об этом сообщает издание France 24.

Местные власти объясняют, что туристы с разных уголков планеты приезжают в Гренландию, чтобы полюбоваться айсбергами и другими красотами. Но из-за глобального потепления, им может грозить опасность.

На острове хотят контролировать численность путешественников, которые приезжают на кораблях.

Мэр Палле Джеремиассен отметил, что в день город сможет принимать только один туристический корабль. Бывало такое, что в сутки на остров приезжало три корабля, а это около 6 тысяч человек. Но сейчас это может быть рискованно, поскольку из-за глобального потепления, айсберги и ледник уменьшаются и власти ежедневно наблюдают перемены, связанные с климатом. Тающая вечная мерзлота угрожает стабильности местных зданий и инфраструктуры.

«Курсор» писал ранее, что новое исследование показало, что 3,5 триллиона тонн ледникового покрова Гренландии, растаявшего за последнее десятилетие, подняли уровень мирового океана на один сантиметр и увеличивают риски наводнений во всем мире.

Еще мы писали, что из-за глобального потепления в Альпах начали очень быстро таять ледники, они могут исчезнуть раньше, чем ожидалось.