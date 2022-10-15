Стэнфордский университет признал дискриминацию абитуриентов-евреев и принес извинения

Вуз принимает рекомендации целевой группы по улучшению качества жизни еврейской общины кампуса.
На сайте университета 15 октября опубликовали данные отчета.
Стэнфорд планирует внести ряд изменений в ответ на результаты. Президент Стэнфордского университета Марк Тессье-Лавин огласил официальные извинения перед еврейской общиной за историческую предвзятость университета в отношении студентов-евреев.
В январе университет создал группу для расследования утверждений о том, что в 1950-х годах Стэнфорд ограничил прием евреев. Она была сформирована в ответ на меморандум университета 1953 года. О нем ранее сообщалось в блоге Чарльза Петерсена в августе 2021 года под названием «Как я обнаружил еврейскую квоту Стэнфорда». Университет также попросил расследователей дать рекомендации по улучшению нынешней еврейской жизни в кампусе.
Историческое расследование, проведенное рабочей группой на основе архива, привело к 75-страничному отчету. В нем сказано, что университет подавлял прием студентов-евреев в бакалавриат в 1950-х годах, а спустя годы отрицал факт дискриминации.
В 1953 году Риксфорд Снайдер, директор приемной комиссии университета, выразил обеспокоенность по поводу количества студентов-евреев в кампусе Фредерику Гловеру, помощнику президента Стэнфорда Уоллеса Стерлинга. В своем отчете Стерлингу о разговоре Гловер отметил желание Снайдера «игнорировать заявленную политику не обращать внимания на расу или религию заявителей».
Ранее «Курсор» сообщает, что евреев возмутил украинский мультфильм, который показывали в поезде до Умани.