Стэнфордский университет признал дискриминацию абитуриентов-евреев и принес извинения

Представители Стэнфордского университета провели расследования относительно возможного предвзятого отношения к абитуриентам-евреям в 1950-х годах. После результатов отчета были объявлены соответствующие выводы.

Вуз принимает рекомендации целевой группы по улучшению качества жизни еврейской общины кампуса.

На сайте университета 15 октября опубликовали данные отчета.

Стэнфорд планирует внести ряд изменений в ответ на результаты. Президент Стэнфордского университета Марк Тессье-Лавин огласил официальные извинения перед еврейской общиной за историческую предвзятость университета в отношении студентов-евреев.

В январе университет создал группу для расследования утверждений о том, что в 1950-х годах Стэнфорд ограничил прием евреев. Она была сформирована в ответ на меморандум университета 1953 года. О нем ранее сообщалось в блоге Чарльза Петерсена в августе 2021 года под названием «Как я обнаружил еврейскую квоту Стэнфорда». Университет также попросил расследователей дать рекомендации по улучшению нынешней еврейской жизни в кампусе.

Историческое расследование, проведенное рабочей группой на основе архива, привело к 75-страничному отчету. В нем сказано, что университет подавлял прием студентов-евреев в бакалавриат в 1950-х годах, а спустя годы отрицал факт дискриминации.

В 1953 году Риксфорд Снайдер, директор приемной комиссии университета, выразил обеспокоенность по поводу количества студентов-евреев в кампусе Фредерику Гловеру, помощнику президента Стэнфорда Уоллеса Стерлинга. В своем отчете Стерлингу о разговоре Гловер отметил желание Снайдера «игнорировать заявленную политику не обращать внимания на расу или религию заявителей».

Ранее «Курсор» сообщает, что евреев возмутил украинский мультфильм, который показывали в поезде до Умани.