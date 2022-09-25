Евреев возмутил украинский мультфильм, который показывали в поезде до Умани

Тысячи хасидов проигнорировали предупреждения держаться подальше от Умани в этом году из-за продолжающейся войны между Украиной и россией.

Еврейские паломники, направлявшиеся на поезде в украинский город Умань, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава в Рош ха-Шана, увидели на экране мультик с карикатурным изображением евреев.

יהודים שנסעו לאומן ברכבת נתקלו בסרט שהוקרן לנוסעים ובו דמויות היהודים עם אף גדול במיוחד pic.twitter.com/sw4twMDTi6 — יהונתן גוטליב Yonatan Gottlieb (@yonatanGottlieb) September 25, 2022

Так, в эпизоде известного в Украине юмористического мультфильма «Козаки. Футбол» несколько еврейских персонажей стереотипно изображены с большими носами, как в классических антисемитских изображениях евреев. Ивритоязычные пользователи сети выразили негодование из-за увиденного.

Напомним, что тысячи брацлавских хасидов отправились в Умань, несмотря на предупреждения правительств Украины, Израиля и США о том, что они должны держаться подальше из-за продолжающейся войны, вызванной вторжением россии* в Украину.

Ранее Курсор писал, что в охваченной войной Украине все-таки есть место жизни, веселью и празднику: в Умани приехавшие евреи проводят молитвы и начали веселье в преддверии Рош ха-Шана, несмотря на войну.

Также мы сообщали, что в Умани к Рош ха-Шана для паломников-хасидов подготовили более 20 укрытий.

Напомним, наш сайт публиковал, что президент Герцог обратился к еврейскому народу перед Рош ха-Шана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!