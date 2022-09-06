Стоматолог назвала блюдо, которое незаметно портит зубы

Стоматолог Натэла Ломакина предупредила, с какими продуктами нужно быть осторожнее, потому что они пагубно сказываются на здоровье зубов.

Каждый хочет иметь красивые и здоровые зубы, но не каждый уделяет должное внимание гигиене ротовой полости. Стоматолог Натэла Ломакина рассказала, какое блюдо не стоит употреблять часто.

Об этом она рассказала изданию life.ru.

По словам специалиста, вязкость молочных каш влечет неприятные последствия для зубов.

«Обволакивая зубы, такие каши способствуют развитию болезнетворной флоры, вызывающей кариес и другие зубные болезни. Поэтому после завтрака или ужина с молочной кашей обязательно надо почистить зубы и прополоскать рот», — посоветовала врач.

Кроме того, похожим эффектом обладают яйца всмятку. Так что после завтрака этим продуктом также необходимо провести гигиенические процедуры.

Негативно влияют и газированные напитки (пузырьки разрушают пленку поверхности зуба), и натуральные соки (лимоны, апельсины, ананасы, кислые яблоки и грейпфруты отличаются высокой кислотностью, что вредит зубам), и сухофрукты (сахар и частицы, застревающие в зубах, разрушают эмаль).

Кроме того, врач отметила, что не стоит увлекаться мясом на кости. Кости могут механически повредить зубную эмаль, а в некоторых случаях, отколоть кусочек зуба.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным британской ассоциация стоматологов, что зубы необходимо чистить непосредственно перед сном и еще один раз в течение дня.