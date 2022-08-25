Специалисты рассказали, почему нельзя чистить зубы после завтрака

Медики настаивают, что между приемом пищи и гигиенической процедурой должно пройти не менее часа.

Британская ассоциация стоматологов утверждает, что зубы необходимо чистить непосредственно перед сном и еще один раз в течение дня.

Об этом передает «Сегодня».

Врачи говорят, что если вы привыкли чистить зубы утром, то неважно, делаете ли вы это до завтрака или после него. Куда важнее помнить, что между приемом пищи и гигиенической процедурой должно пройти не менее часа.

Проблема в том, что продукты с высоким содержанием кислот, например фрукты и соки, делают эмаль более пористой, и, если вы почистите зубы сразу после еды, вы можете нанести ей большой вред.

Специалисты Британской ассоциации стоматологов советуют чистить зубы дважды в день не больше двух минут, используя пасту со фтором. Зубная щетка нужна не только для зубов – с ее помощью можно аккуратно удалить налет с десен и языка.

Тщательно очистите все поверхности зубов – наружную, внутреннюю и жевательную – мягкими массажными движениями. После окончания процедуры выплюньте остатки зубной пасты. Удалите налет в промежутках между зубами с помощью межзубного ершика или зубной нити.

Стоматологи не советуют ополаскивать ротовую полость чистой водой сразу после чистки – микродозы фтора не навредят организму, но укрепят эмаль.

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