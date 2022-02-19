Стюардесса рассказала, что нужно сделать сразу же после посадки в самолет

Стюардесса советует первым делом продезинфицировать свой поднос (столик). Блум просит сделать это, как только вы уложили ручную кладь и пристегнулись на сиденье.
Об этом пишет Обозреватель.
По ее словам, бортпроводники предупреждают, что помимо рисков, связанных с полетами в эпоху COVID, существует ряд других причин, по которым следует дезинфицировать свой стол.
Она говорит, что многие уверены, что люди только ставят напитки на подносы в спинках сидений. Но это не так — человек до вас мог спать на них или использовать для смены подгузников ребенку. Стюардесса видела, как люди ставили босые ноги на столики с подносами.
Между тем, ее слова подтверждены исследованием, проведенном ранее веб-сайтом по планированию путешествий Travelmath. Тогда были взяты образцы с поверхностей на четырех рейсах, выполняемых двумя крупными перевозчиками США . Эксперимент показал, что кнопки смыва в унитазах содержали в восемь раз меньше бактерий, чем на тумбочках со спинками сидений.
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