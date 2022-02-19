Стюардесса рассказала, что нужно сделать сразу же после посадки в самолет

Бортпроводница с двухлетним стажем Арина Блум рекомендует пассажирам самолета сразу после посадки на рейс сделать одну важную вещь, которая может сохранить здоровье.

Стюардесса советует первым делом продезинфицировать свой поднос (столик). Блум просит сделать это, как только вы уложили ручную кладь и пристегнулись на сиденье.

Об этом пишет Обозреватель.

По ее словам, бортпроводники предупреждают, что помимо рисков, связанных с полетами в эпоху COVID, существует ряд других причин, по которым следует дезинфицировать свой стол.

Она говорит, что многие уверены, что люди только ставят напитки на подносы в спинках сидений. Но это не так — человек до вас мог спать на них или использовать для смены подгузников ребенку. Стюардесса видела, как люди ставили босые ноги на столики с подносами.

Между тем, ее слова подтверждены исследованием, проведенном ранее веб-сайтом по планированию путешествий Travelmath. Тогда были взяты образцы с поверхностей на четырех рейсах, выполняемых двумя крупными перевозчиками США . Эксперимент показал, что кнопки смыва в унитазах содержали в восемь раз меньше бактерий, чем на тумбочках со спинками сидений.

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