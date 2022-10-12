Терапевт рассказала про опасность полуфабрикатов для пожилых людей

Представителям этой категории нельзя включать в рацион определенные продукты.

Терапевт и диетолог Елена Игнатикова рассказала, как правильно составить рацион пенсионерам, чтобы не навредить здоровью. Врач призвала пожилых людей отказаться от употребления полуфабрикатов.

Об этом сообщает Radiosputnik.

По словам специалиста, переработанное красное мясо нанесет непоправимый удар по здоровью пенсионеров. Представителям этой категории нельзя включать в рацион сосиски, колбасы, гамбургеры и прочие вредные продукты. Желательно ограничить приём сливочного масла, сыра и жиров животного происхождения.

Врач посоветовала пожилым свести к минимуму прием сахара. Из-за сладостей возрастет вероятность развития диабета, ожирения и сопутствующих болезней. Кондитерские изделия в больших количествах могут нарушить работу кровеносных сосудов и сердца. Сахар ухудшит усвояемость кальция и калия.

Игнатова рекомендовала пожилым ограничивать приём соли. Консервированные огурцы и помидоры, вяленая рыба и сыр способны задерживать жидкость в организме. Это увеличит риск развития гипертонии. Из-за повышения артериального давления может наступить инсульт. Терапевт призвала пенсионеров следить за здоровьем и правильно составлять рацион, чтобы жить долго и не болеть.

«Курсор» писал ранее, какие продукты способны повысить работоспособность.