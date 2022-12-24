Три знака Зодиака астрологи предупредили о серьезной опасности: чего ждать

Рожденным под этими знаками людям стоит быть максимально осторожными.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут стать жертвами мошенников или недоброжелателей до конца текущей недели — 25 декабря включительно.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям стоит быть максимально осторожными, предупреждают астрологи.

Знаки Зодиака, которым грозят опасности

Потерять значительные суммы денег из-за своей доверчивости в указанный период могут Овны. Представителям данного знака советуют обходить стороной людей, которые могут воспользоваться их чрезмерной добротой.

Не менее осторожными до конца текущей недели нужно быть Близнецам. Им противопоказано общаться с отрицательно настроенными людьми, они могут их обмануть, воспользовавшись эффектом неожиданности.

Неприятную встречу с нечестным человеком в указанный период звезды сулят Львам. Ради корыстных целей новый знакомый будет способен на многое, так что, лучше свести на нет риски подобного общения.