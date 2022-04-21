Три знака Зодиака беспощадно мстят за обиды — астрологи

С ними лучше не связываться.

Скорпион

На первом месте в этом рейтинге оказался Скорпион, который никогда не прощает обиды. Порой они и сами могут задеть ваши чувства, но чаще всего даже не придадут этому значения. Но если вы обидите их хоть словом, хоть делом, то беды не миновать. Скорпионы мстят очень изощренно, да так, что вы запомните это на всю свою жизнь.

Лев

Львы могут многое простить, но только не обман и не понижение их достоинства. Эти люди всегда за искренность, поэтому им сложно смириться с тем, что кто-то не разделяет с ними эти ценности. Если вы обманете Льва, то можете забыть, что такой человек присутствовал в вашей жизни. Тем более, если вы постараетесь свергнуть его с пьедестала. Львы очень мстительные, но делают они это очень тонко и в самый неожиданный момент.

Близнецы

У Близнецов очень сложный характер, из-за которого им непросто сходиться с людьми. Сегодня они вам улыбаются, а завтра без угрызения совести подложат «свинью». Они не терпят критику в свой адрес, шуток или прочего проявления неуважения. За такое отношение к Близнецам вас ждет расплата. И порой очень жестокая.