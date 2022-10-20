Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо продемонстрировать начальству свои способности

День мощной, но при этом чистой, ничем не замутненной энергетики, которая создает благоприятные условия для профессиональных успехов в любой отрасли.

Необходимо показывать товар – то есть, сделанное – лицом, но при этом не менее важно демонстрировать свои способности – особенно это касается начальства: оно должно знать, кто работает под их руководством.

Об этом пишет ТСН.

Сегодня, 20 октября, демонстрировать свои способности непосредственному руководству рекомендуется всем знакам зодиакального круга, но трем из них такая самопрезентация крайне необходима.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки известны своей скромностью – они почти никогда не говорят о том, на что способны – в хорошем смысле этого слова, опасаясь, что их сочтут зазнайками. Однако сегодняшний день – совсем не тот случай: если они вовремя не выйдут вперед из толпы, перспективный и выгодный проект может уплыть у них из-под самого носа, а им останется только кусать локти от отчаяния.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, которые уверены, что являются совершенством, не считают нужным заявлять о своих профессиональных достоинствах – они уверены, что все и так видят, что они на голову выше своих коллег. Но сегодня свойственная им гордость – или гордыня – может сыграть против них: более прыткие коллеги, которые не страдают манией величия, образно говоря, обойдут их на повороте.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – так уж устроен этот знак – хвастаются своими знаниями, умениями и способностями довольно часто, но сегодня – непонятно по каким причинам – захотят сыграть в скромность и промолчать о своих талантах. И совершенно напрасно это сделают: начальству, которое привыкло к тому, что представители знака делают все качественно и вовремя, может прийти в голову «хорошая» идея заменить их на более самонадеянного коллегу.