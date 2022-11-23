Три знака Зодиака рискуют порвать с любимыми в ближайшие дни – астрологи

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых грозит риск расставаний с возлюбленными, ссоры и конфликты. Рожденные под ними люди столкнутся с неприятностями в личной жизни.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под ними люди столкнутся с неприятностями в личной жизни.

Об этом пишет УНИАН.

Знаки Зодиака, которые на грани расставаний с любимыми

Ссоры с партнером у Овнов в указанный период могут значительно остудить отношения и заставить задуматься о разрыве.

Астрологи советуют представителям данного знака взвесить все «за» и «против», прежде чем принять окончательное решение.

Риск испортить отношения на следующей неделе будет преследовать Дев. Может возникнуть неприятная ситуация, которая станет последней каплей, и продолжать общение желание не будет. Девам советуют прислушаться к своим ощущениям и внутреннему голосу.

Интуиция подскажет, как поступать, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.

Негативные события в личной жизни могут произойди у Водолеев. Им будет казаться, что их хотят обмануть, предать. Чтобы не наломать дров без реального повода, лучше всего Водолеям будет не выяснять отношения, а откровенно поговорить и все выяснить для себя.