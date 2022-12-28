Три знака Зодиака рискуют скоро обеднеть: кому не повезет

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнутся с неприятностями в делах и потерять деньги на текущей неделе до 1 января включительно.
Об этом пишет УНИАН.
Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют несколько обеднеть.
Знаки Зодиака, которые разорятся до Нового года
Неудачная неделя в финансовом плане ждет Весов. Представители данного знака Зодиака будут вынуждены разгребать различные неприятные ситуации на работе. Астрологи рекомендуют постараться меньше нервничать и не приносить плохие новости домой.
У Козерогов еще не закончилась «черная» полоса, у них будут продолжаться дрязги на работе. Особенно неприятной будет вторая половина недели из-за Меркурия и его ретроградности. Астрологи советуют не забывать, что некоторые испытания бывают на пользу.
На текущей неделе на пути у Рыб могут встретиться негативные люди, которые будут ставить им палки в колеса. Придется дать им отпор, иначе можно потерять все. Представителям данного знака рекомендуют больше работать в указанный период, расслабляться не время.