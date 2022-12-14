Цвет волос связан с продолжительностью жизни — ученые

Цвет волос связан с одной из желез мозга, которая также отвечает за половое созревание. И именно она часто определяет предрасположенность к болезням.

Британские ученые из Кэмбриджа заявили, что цвет волос связан с продолжительностью жизни.

Такой вывод эксперты сделали в ходе специального исследования, пишет Nature Communications.

Ученые обследовали несколько сотен тысяч добровольцев, у которых исследовали ДНК. Полученные результаты позволили сделать вывод, что у людей с темным цветом волос половое созревание наступает раньше.

Этот вывод созвучен с ранними работами ученых, доказавших, что чем младше у человека наступает пубертатный период, тем выше риск развития ряда заболеваний, например, болезней сердечно-сосудистой системы и некоторых типов диабета.

Также специалисты предположили, что цвет волос и половое созревание могут быть связаны через одну из желез головного мозга, которая вырабатывает гормоны, влияющие, как на пигментацию, так и на взросление человека. Они сделали вывод, что ранние сроки полового созревания неразрывно связаны с более высоким риском возникновения заболеваний в позднем возрасте. А проследить это можно, в частности, и по цвету волос.

Ранее Курсор писал, что назван необычный признак когнитивных нарушений у пожилых людей. Авторы новой работы отметили, что впервые в таком эксперименте задействовали реальные деньги, когда человек должен оценивать свои настоящие риски.